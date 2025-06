Cataldi saluta la Fiorentina: "Semplicemente grazie! Spero di aver…"

Danilo Cataldi non è stato riscattato dalla Fiorentina e tornerà alla Lazio dove riabbraccerà Maurizio Sarri, allenatore che più di chiunque altro lo ha fatto affermare ad alti livelli. Da capire ancora quale sarà il futuro di Cataldi nella Capitale se sarà messo nuovamente sul mercato o verrà valutato da Sarri in ritiro. Nel frattempo il mediano classe '94 ha salutato la Fiorentina ed il capoluogo toscano con un lungo messaggio sul proprio profilo Instagram.

Mentre nella testa scorrono veloci le istantanee di questa stagione, cresce forte in me il senso di gratitudine per la Città di Firenze.



Non dimenticherò l’accoglienza, la fiducia, l’affetto e la vicinanza della gente nei miei confronti e della mia famiglia.



Ho avuto la fortuna di trovare un gruppo fantastico, con cui ho condiviso momenti importanti.



Non dimenticherò la professionalità e la serietà della Società, dai vertici a tutti coloro che lavorano al Viola Park, passando per mister Palladino, un Uomo, oltre che un grande allenatore, capace di affrontare ogni tipo di situazione dentro e fuori dal campo!



Non dimenticherò mai quei momenti che abbiamo condiviso, che ci hanno fatto spaventare ma poi unire e stringere in un abbraccio ancora più forte.



Spero di aver ripagato sul terreno di gioco la vostra fiducia, dando tutto quello che avevo senza mai risparmiarmi.



Semplicemente, grazie Firenze💜

Danilo