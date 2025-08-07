Un'amicizia che va oltre il colore della maglia: il commovente regalo di Bove a Cataldi

Uno laziale ed uno romanista ma entrambi allontanati dalla propria casa, Danilo Cataldi ed Edoardo Bove si sono ritrovati ad indossare la maglia della Fiorentina nella stessa sessione di mercato e, soprattutto dopo l'incidente dell'ex Roma e il gesto eroico del biancoceleste, tra i due è nata una bellissima e profonda amicizia, tanto che Bove ha regalato un bellissimo e commovente quadro a Cataldi per il suo compleanno, precisamente un dipinto di una loro foto con scritto sul retro la frase “Un abbraccio che vale più di mille parole”, un segno di grande riconoscenza ed affetto.

Il regalo di Edoardo Bove a Danilo Cataldi

Danilo Cataldi: il gesto eroico

Era il 1 dicembre 2024, Fiorentina ed Inter erano scese in campo per disputare il loro incontro ma al 14' avvenne un episodio che terrorizzò tutti i presenti, Edoardo Bove fu colpito da un arresto cardiaco e Danilo Cataldi riuscì a salvargli la vita. Il biancoceleste, infatti, si era subito precipitato ad aiutare il compagno di squadra ed aveva messo la mano nella sua bocca per spostargli la lingua ed evitare di provocare soffocamento, gesto per il quale l'ex Roma gli sarà per sempre riconoscente. Il calciatore è riuscito a recuperare bene dopo l'incidente, tuttavia, a causa di un defibrillatore che gli è stato impiantato sotto la cute, la carriera di Edoardo Bove in Italia è terminata.

