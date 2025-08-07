Un'amicizia che va oltre il colore della maglia: il commovente regalo di Bove a Cataldi
Per il compleanno di Danilo Cataldi, Edoardo Bove gli ha regalato un quadro molto commovente, ecco la foto
Uno laziale ed uno romanista ma entrambi allontanati dalla propria casa, Danilo Cataldi ed Edoardo Bove si sono ritrovati ad indossare la maglia della Fiorentina nella stessa sessione di mercato e, soprattutto dopo l'incidente dell'ex Roma e il gesto eroico del biancoceleste, tra i due è nata una bellissima e profonda amicizia, tanto che Bove ha regalato un bellissimo e commovente quadro a Cataldi per il suo compleanno, precisamente un dipinto di una loro foto con scritto sul retro la frase “Un abbraccio che vale più di mille parole”, un segno di grande riconoscenza ed affetto.
Il regalo di Edoardo Bove a Danilo Cataldi
Danilo Cataldi: il gesto eroico
Era il 1 dicembre 2024, Fiorentina ed Inter erano scese in campo per disputare il loro incontro ma al 14' avvenne un episodio che terrorizzò tutti i presenti, Edoardo Bove fu colpito da un arresto cardiaco e Danilo Cataldi riuscì a salvargli la vita. Il biancoceleste, infatti, si era subito precipitato ad aiutare il compagno di squadra ed aveva messo la mano nella sua bocca per spostargli la lingua ed evitare di provocare soffocamento, gesto per il quale l'ex Roma gli sarà per sempre riconoscente. Il calciatore è riuscito a recuperare bene dopo l'incidente, tuttavia, a causa di un defibrillatore che gli è stato impiantato sotto la cute, la carriera di Edoardo Bove in Italia è terminata.
Le parole di Cataldi in sala stampa dopo l'incidente
Penso che non sia stato facile, nonostante tutto, giocare questa partita. È normale. Nel primo tempo ce ne siamo accorti, abbiamo avuto un po' il freno a mano tirato all'inizio. Sappiamo che Edo sta bene. Non diciamo niente di più perché a lui non piace che se ne parli troppo. Ci mancherà, ma sono convinto che tornerà a giocare con la maglia della Fiorentina. È un giocatore che giocava fuori il ruolo, ma riusciva a farlo nella migliore maniera possibile. Ci mancherà come valori nello spogliatoio, però abbiamo dei giocatori molto forti.