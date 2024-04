CONFERENZA ALLEGRI: "Sapevamo che la Lazio sarebbe stata aggressiva"

La Juventus perde 2-1 contro la Lazio ma approda in finale di Coppa Italia. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha così commentato la sfida dell'Olimpico: “La Lazio doveva fare la partita, quindi sapevamo che sarebbe stata aggressiva. Dopo l'1-0 abbiamo avuto un paio di occasioni, poi abbiamo rischiato quasi all'intervallo e siamo ripartiti meglio nella ripresa”.

Sui cambi - “Milik? Ci vuole anche un pizzico di fortuna, non ho vinto io la gara. Una sconfitta avrebbe lasciato conseguenze. Ora però pensiamo al campionato perché manca la matematica per la Champions League”.

Sul finale di stagione - "Quando siamo in al termine dell'anno i punti sono molto pesanti. E' difficile vedere belle gare quando c'è posta importante in palio. In questo momento qui bisogna entrare nel vivo degli obiettivi; per il club, anche a livello economico, oltreché di prestigio, questa finale di Coppa è importante perché ci porta anche in Supercoppa".