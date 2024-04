Al termine del ritorno di semifinale di Coppa Italia Lazio-Juventus, con la Lazio purtroppo beffata nel finale è intervenuto nel post-partita Castellanos.

Abbiamo fatto una partita bellissima, contro una squadra come la Juventus che gioca bene. Abbiamo fatto una partita buona, penso che il primo tempo sul primo gol siamo stati compatti giocando bene però questo è il calcio. Lavoriamo per la prossima partita di campionato. La doppietta è una fiducia personale, non per la squadra, così è il calcio. Il mister sta lavorando bene, ha parlato con me e la fiducia è importante, è buono per la squadra giochiamo bene. Arrivare più possibile in alto in campionato è buono per noi.