Galeone e quel pensiero umiliante di Allegri sulla Roma

Giovanni Galeone ha un rapporto molto stretto con Massimiliano Allegri. I due si sentono spesso, parlano e analizzano molto il calcio a 360 gradi. Intervenendo ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Galeone, ha parlato del tecnico toscano ex Juventus, del suo futuro e dell'ipotesi di sostituire una panchina molto a rischio, quella di Ivan Juric alla Roma. La posizione dell'attuale tecnico giallorosso è fortemente in bilico e tra i tanti nomi fatti risulta anche quello di Max Allegri.

Le parole di Galeone sull'ipotesi Roma per Allegri

Giovanni Galeone ha scosso il mondo del calcio italiano, sopratutto l'ambiente giallorosso per le dichiarazioni rilasciate poche ore fa su Max Allegri. L'ex allenatore del Pescara parla senza peli sulla lingua svelando dei pensieri particolarmente riservati del tecnico toscano che lo scorso anno ha seduto sulla panchina della Juventus. Le sue parole:

Max a Roma ci va solo per i cavalli, la Roma non è neanche una squadra per lui. La scorsa settimana l’ho anche sentito meno voglioso di ricominciare

L'elenco di nomi che girano a Trigoria

Le intenzioni dei Friedkin non sono ancora chiare. Sicuramente la sconfitta di ieri contro l'Hellas Verona ha riaperto riflessioni importanti in casa Roma. Ivan Juric vive di alti e bassi, figuracce calcistiche e discrete prestazioni. La classifica resta deludente e di basso livello e i tifosi sono infuriati contro la società e contro l'attuale allenatore ex Torino. Le voci sui nomi si rincorrono senza sosta nelle ultime ore. Spesso si lavora molto di fantasia, altre volte nomi più concreti, altre ancora allenatori che fanno gridare il popolo giallorosso alla rimonta in campionato e magari al successo tanto sognato in Europa. Ogni giorno si sfoglia la margherita dei successori di Juric. Solo oggi l'elenco è andato da Lampard a Mancini, passando per Tuchel e ancora Zidane e ancora gli ex Lazio Sarri, Tudor finendo per gli ex Roma Rudi Garcia e il testaccino Claudio Ranieri. Domani è un altro giorno e chissà quali saranno i nomi che spunteranno per la panchina romanista.