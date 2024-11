Mings ma che combini? Errore da incubo in Club Brugge-Aston Villa - VIDEO

“Questo è uno dei rigori più assurdi che si siano mai visti”. Esclama così, il commentatore di Sky Sport della partita tra Club Brugge e Aston Villa. Ma cos'è successo di preciso?

Errore incredibile di Mings in Club Brugge-Aston Villa: cos'è successo

Riavvolgiamo il nastro: è appena iniziato il secondo tempo di Club Brugge-Aston Villa, gara valida per la 4° giornata di Champions League, e il risultato è stabile sullo 0-0. I Villans sono per ora imbattuti nella massima competizione europea, e con 9 punti in 3 giornate fanno la voce grossa contro tutte le altre big di Champions. Ad un certo punto però, il difensore degli inglesi, Tyrone Mings, commette un'ingenuità clamorosa, quasi comica. Sugli sviluppi di una normalissima rimessa dal fondo, il portiere Dibu Martinez la passa al difendente dell'Aston Villa che, probabilmente distratto, raccoglie la palla con le mani e la riposiziona davanti al portiere, convinto che il suo compagno dovesse ancora rimettere la palla in gioco. Tra lo shock dei compagni e quello degli avversari, che intanto hanno iniziato a protestare platealmente, il direttore di gara non può fare altro che assegnare il tiro dagli undici metri per il Club Brugge. Risultato? Gol di Vanaken, partita terminata sull'1-0 per i belgi e prima sconfitta per i Villans in Europa League. La follia di Mings condanna la squadra inglese al primo stop in Champions.

Il video del "patatrac" di Mings