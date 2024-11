Champions League | Çalhanoglu stende i Gunners, l'Atalanta sa solo vincere

È terminata questa sera la 4° giornata di UEFA Champions League: ottima serata per le italiane che, con Inter e Atalanta a rappresentare la Serie A, danno seguito all'ottimo risultato di ieri del Milan al Bernabeu. I nerazzurri di Milano vincono 1-0 davanti ai propri tifosi contro il temutissimo Arsenal, mentre i nerazzurri di Bergamo, con un gol in più, si sono imposti nell'ostico campo di Stoccarda. Pillola statistica: con questi risultati, Atalanta e Inter sono le uniche due squadre a non aver subito nemmeno un gol in questa Champions League.

Nella pagina successiva la sintesi delle partite