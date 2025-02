Gli auguri di Zaccagni a Immobile: da capitano a capitano

Oggi spegne 35 candeline il miglior realizzatore nella storia della Lazio: Ciro Immobile! Questa mattina l'ex capitano della Lazio ha parlato anche della sua esperienza in biancoceleste ai microfoni di Radiosei (clicca qui per leggere le sue parole).

Buon compleanno Ciro Immobile

Tantissimi gli auguri all'ex capitano della Lazio, arrivati dai suoi ex compagni o dalle sue ex squadre in cui ha militato nel corso della sua gloriosa carriera, tra cui anche quelli di Mattia Zaccagni con cui ha diviso lo spogliatoio per tre anni alla Lazio.

Attraverso una storia sul profilo Instagram ufficiale di Mattia Zaccagni e poi condivisa a sua volta dallo stesso Immobile, l'attuale capitano della Lazio ha fatto gli auguri a colui che quella fascia l'ha indossata per molte partite.

La storia su Instagram di Zaccagni