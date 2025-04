Rovella incanta l’Europa: Premier League pronta a sfidarsi per il gioiello della Lazio: le cifre

Il talento che brilla nel centrocampo della Lazio si chiama Nicolò Rovella. Il classe 2001 nato a Segrate, cresciuto calcisticamente nel vivaio del Genoa, sotto la guida di Marco Baroni ha finalmente raggiunto la piena maturità in maglia biancoceleste. Punto fermo del centro nevralgico della squadra, ha meritato la chiamata in Nazionale da parte di Spalletti per il suo rendimento costante.

Rovella protagonista con la Lazio: prestazioni da Nazionale

Ma ora su Rovella si stanno concentrando le attenzioni anche fuori dai confini italiani. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, diversi top club europei starebbero preparando offerte importanti per assicurarselo.

In particolare, le voci più insistenti arrivano dalla Premier League, dove club del calibro di Arsenal, Liverpool e Manchester City lo stanno monitorando con grande interesse. L’estate potrebbe quindi segnare l’inizio di una vera corsa al suo acquisto. Attualmente Rovella è ancora legato contrattualmente alla Juventus: il prestito biennale terminerà a giugno e sarà attivato l’obbligo di riscatto da 14 milioni definito nel 2023.

I top club inglesi pronti a muoversi: cosa può succedere in estate

Dopodiché, sarà tempo di valutazioni sul futuro. Il centrocampista ha dichiarato di sentirsi a casa a Roma e di essere profondamente legato ai colori biancocelesti. A Formello ha trovato il contesto ideale per affermarsi. Tuttavia, davanti a proposte irrinunciabili, tutto può cambiare. Per la Lazio, un’asta tra grandi squadre rappresenterebbe l’opzione più vantaggiosa sul piano economico. Ma al momento, dalle parti di Formello, la cessione non è un’ipotesi concreta. Solo un’offerta fuori mercato potrebbe spingere Lotito e Fabiani a prenderla in considerazione.