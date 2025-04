Genoa-Lazio, scelto l'arbitro del match: ecco di chi si tratta

Lunedì 21 aprile alle ore 18:00 andrà in scena per la 33° giornata di Serie A il match di ritorno tra Genoa e Lazio allo Stadio Luigi Ferraris, che chiuderà questo turno di Serie A. A pochi giorni di distanza dalla gara casalinga contro il Bodo/Glimt, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, in programma domani alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma, la Lazio di Baroni scenderà nuovamente in campo questa volta in campionato, con la speranza di aver centrato la qualificazione per le semifinali della competizione europea. Nel frattempo l'AIA ha svelato la composizione arbitrale presente per Genoa-Lazio.

La designazione arbitrale di Genoa-Lazio

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Genoa e Lazio, sfida valida per la 33° giornata di Serie A, all'arbitro Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Di Gioia e Moro. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria. Al VAR sarà presente Daniele Paterna della sezione di Teramo con Michael Fabbri all'AVAR della sezione di Ravenna.

Le composizioni arbitrali della 33° giornata di campionato

LECCE – COMO Sabato 19/04 h.15.00

SOZZA

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: GALIPO’

VAR: MARINI

AVAR: FABBRI

MONZA – NAPOLI Sabato 19/04 h.18.00

LA PENNA

TOLFO – CECCONI

IV: PERENZONI

VAR: DI BELLO

AVAR: GHERSINI

ROMA – H. VERONA Sabato 19/04 h.20.45

PAIRETTO

MOKHTAR – CIPRESSA

IV: FELICIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABISSO

EMPOLI – VENEZIA h.15.00

MASSA

PASSERI – COSTANZO

IV: SANTORO

VAR: MARIANI

AVAR: MARINI

BOLOGNA – INTER h.18.00

COLOMBO

BACCINI – BAHRI

IV: MARCENARO

VAR: ABISSO

AVAR: MERAVIGLIA

MILAN – ATALANTA h.20.45

PICCININI

IMPERIALE – ZINGARELLI

IV: MARCHETTI

VAR: FABBRI

AVAR: GUIDA

TORINO – UDINESE Lunedì 21/04 h. 12.30

COLLU

SCATRAGLI – BIANCHINI

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: GARIGLIO

AVAR: MAZZOLENI

CAGLIARI – FIORENTINA Lunedì 21/04 h. 15.00

MARINELLI

PERROTTI – LO CICERO

IV: MONALDI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DOVERI

PARMA – JUVENTUS Lunedì 21/04 h. 20.45

CHIFFI

PRETI – CECCON

IV: BONACINA

VAR: DI PAOLO

AVAR: MANGANIELLO