Lazio, missione “remuntada”: le quote dei bookmakers

Ribaltare il 2-0 subito in Norvegia e regalarsi la prima semifinale europea dopo 22 anni. La Lazio cerca giovedì sera l’impresa contro il Bodo Glimt, con i norvegesi però favoriti per il passaggio del turno, a 1,55 su Planetwin365 contro il 2,35 del ribaltone laziale. Restando ai 90 minuti dell’Olimpico, come riporta Agipronews, i betting analyst di William Hill vedono nettamente avanti il segno “1”, offerto a 1,38 contro 7,60 del colpo ospite.

La Lazio a caccia della storia: Analisi Pre-Partita

Nel mezzo, a 5,20, il pareggio favorevole comunque ai norvegesi. Visto l’obbligo di rimontare due gol, i bookmaker prevedono spettacolo: domina l’Over a 1,57 su un nuovo Under proposto a 2,26. Per quanto riguarda il risultato esatto, comanda proprio il 2-0 che porterebbe le squadre ai supplementari, fissato a 7,20, seguito dall’1-0 visto a 8,20, mentre l’1-2 del Bodo si gioca a 24.

Pronostici e Quote: crederci nella rimonta biancoceleste

Per la prima volta dal 9 febbraio il tecnico laziale Baroni potrebbe schierare insieme la coppia Castellanos-Dia: i due attaccanti sono i favoriti nella lavagna marcatori Snai, con l’argentino a 2,25 preferito all’ex Salernitana dato a 2,75. Tra gli ospiti occhi puntati su Ulrik Saltnes, decisivo all’andata con una doppietta: un altro centro del norvegese paga 6 volte la posta.

ANTEPOST – Il risultato negativo dell’andata contro il Norvegia ha fatto salire la quota della prima Europa League biancoceleste. Il trionfo biancoceleste a Bilbao è ora offerto a 9, in ritardo nei confronti dell’Athletic, favorito a 3,25, sulle due inglesi Manchester United e Tottenham date vincenti rispettivamente a 4,25 e 6 volte la posta.