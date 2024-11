CONFERENZA NARESSI: "Domani occasione per i tre punti…"

Alla vigilia di Ludogorets-Lazio dalla pancia dello Stadio Olimpico di Roma è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-partita il centrocampista delle aquile bulgare Pedro Naressi.

E' un sogno di giocare qui per la seconda volta all'Olimpico, sono molto emozionato e spero di fare bene e continuare sulla stessa scia.

Le sconfitte sono un dato di fatto e bisogna superarle dobbiamo imparare dagli errori ed è una lezione per il futuro.

è dura ma questo è un motivo in più per giocare meglio, domani cè la chance per sorprendere tutti e portare a casa i tre punti