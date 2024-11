Lazio-Ludogorets, Baroni a Sky: "Partita fondamentale. Questo è un gruppo..."

La Lazio non vuole fermarsi e domani ha l'occasione di continuare a vincere in Europa League: di fronte ci sarà il Ludogorets, in programma alle ore 18:45. Alla vigilia del match, il tecnico Marco Baroni ha presentato la partita ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni

Sarà importante evitare cali di tensione…

Li escludo, questa squadra è matura e sa che questa partita è fondamentale. L’avversario è di livello, ha tutte le carte per metterci in difficoltà. Servirà una grande prestazione e non dovremo sbagliarla.

Come sta preparando la partita col Ludogorets?

Abbiamo fatto poco lavoro, ora c’è la rifinitura e qualche giocatore tornerà disponibile. Dovremo essere centrati sulla partita: sono quelle gare che possono portare a inciampi se le sottovaluti, ma non sarà il nostro caso. Questo è un gruppo che ha fame e che non vede l’ora di andare in campo.

Dove può crescere ancora la Lazio?

Il bello del nostro lavoro è che c’è sempre una gara da giocare. Le partite stesse diventano lavoro per allenarci, ci sono poche sedute. Ma da questo punto di vista la squadra può ancora migliorare, lo dobbiamo pretendere.

Nella pagina successiva le parole di Baroni sull'impiego di Tijjani Noslin