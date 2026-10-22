Marcangeli: "Rovella e Marusic puntano al rientro contro il Napoli
Secondo quanto riportato da Valerio Marcangeli sulle frequenze di Radio Laziale, Marusic e Rovella puntano a rientrare per la sfida contro il Napoli
Marusic, Rovella - (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
La Lazio vola in campionato, ma Gattuso spera presta di poter aggiungere nuovamente qualche pezzo alla sua rosa con il reintegro di qualche infortunio. Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Marusic e Rovella.
Le condizioni di Marusic e Rovella
Secondo quanto riportato da Valerio Marcangeli sulle frequenze di Radio Laziale, Marusic e Rovella puntano a rientrare per la sfida contro il Napoli, in programma domenica 8 novembre alle 12:30.