Lazio, senti Casale: "Vi dico chi è l'avversario più difficile da marcare in Serie A e in Champions"

Questa dovrà essere la stagione del salto di qualità definitivo di Nicolò Casale con la maglia della Lazio: dopo un primo anno giocato ad alti livelli, il difensore è reduce da un'annata abbastanza deludente sotto il punto di vista delle prestazioni in campo. In questi minuti, il giocatore biancoceleste ha lasciato alcune dichiarazioni riguardanti gli attaccanti più difficili da marcare in Serie A e in Champions League. Queste le sue parole ai microfoni di Tv Play.

Il difensore più forte in prospettiva secondo Nicolò Casale

Sicuramente uno dei più forti e che mi piace di più gioca all'Arsenal ed è Saliba. Mi piace molto guardare il calcio europeo. Lui mi ha sorpreso e mi ha colpito di più a livello futuro

L'attaccante più difficile da marcare in Serie A

Ce ne sono parecchi, dipende anche dalla partita. All'andata Thuram mi ha colpito molto poi c'è Leao del Milan che quando è in giornata ha un passo veramente difficile da tenere. Ti dico questi due

Fraioli

L'avversario più difficile da contenere in Champions League?