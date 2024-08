Il Messaggero | La Lazio prepara la missione Chiesa

All'improvviso un obiettivo di lusso. Respinti gli assalti a Greenwood e Vitor Roque, la Lazio ha messo nel mirino Federico Chiesa. L'esterno fino a qualche settimana fa sarebbe stato considerato fuori portata, ma gli imprevedibili sviluppi del mercato rischiano di renderlo un'occasione da sfruttare al più presto. Va detto che la distanza non è indifferente.

LA Juventus abbassa le richieste

Non tanto con la Juventus, che con le trattative che si avvicinano alla chiusura sarà costretta a ridimensionarne la valutazione a 20 milioni di euro (se non meno). A prescindere dai bianconeri però - tuttora in attesa di offerte per liberarsi di Chiesa a un anno dalla scadenza del contratto evitando la beffa parametro zero - sarà il giocatore il padrone del proprio destino. Finora la volontà è stata chiara: avvicinarsi all'ingaggio richiesto al a Juve (8 milioni anziché i circa 5 attuali) e giocare la Champions League.

Anche dalla Premier sono arrivati dei sondaggi

Peccato che a mostrarsi interessate nell'ultimo mese e mezzo siano state perlopiù Chelsea e Tottenham in Premier League e Napoli e Roma Serie A. Tutte società che al massimo giocheranno l'Europa League e che soprattutto difficilmente gli corrisponderebbero lo stipendio per il quale il ds Giuntoli ha deciso di considerarlo ormai un fuori rosa nonostante caratteristiche adatte al 4-2-3-1 di Thiago Motta.

Il Messaggero