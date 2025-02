Taty Castellanos: il talento dell'attaccante in crescita, i suoi numeri

Il match Lazio-Monza si è concluso 5-1, la rosa biancoceleste ha dominato completamente il campo, inoltre, si è aggiudicata i 3 punti necessari a ritornare tra le prime quattro nella classifica di Serie A. Il premio di migliore in campo è stato meritatamente vinto dall'attaccante Pedro, subentrato a Dia ed artefice di una doppietta, ma nonostante ciò, ieri ogni membro della rosa guidata da Baroni ha dimostrato il proprio talento. Taty Castellanos ha mostrato prestazioni di alto livello, infatti, oltre ad aver mandato una palla in rete all'88', la punta biancoceleste ha realizzato ben 2 assist, il primo per il difensore Adam Marusic e il secondo per l'attaccante Pedro.

Taty Castellanos: una stagione da leader

Taty Castellanos sta svolgendo una strabiliante stagione, infatti, anche se non sono i numeri a parlare per lui o a descrivere il talento della punta biancoceleste, l'attaccante ha totalizzato 9 reti in Serie A e 3 nella prima fase della competizione di Europa League. Per quanto riguarda il numero di assist, invece, Taty ne ha già realizzati 5 tra Serie A ed Europa League.

La stagione passata di Taty Castellanos

Taty Castellanos, nella stagione passata, viveva all'ombra del leggendario capitano Ciro Immobile, per questa ragione non era riuscito ad esprimere completamente il suo potenziale. Sono solo 4 i gol e 3 gli assist realizzati dal Taty nel 2023/2024, numeri ben diversi da quelli attuali. Con il trasferimento di Ciro Immobile al Besiktas, per il Taty è arrivato il momento di splendere.