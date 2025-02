Lazio-Roma: due vittorie diverse nella 24a giornata di Serie A

La 24a giornata del campionato di Serie A ha visto il trionfo delle due squadre avversarie, i biancocelesti hanno portato a casa la vittoria contro il Monza, invece, i giallorossi hanno vinto contro il Venezia. Nonostante entrambe le squadre si siano portate a casa i 3 punti, si tratta di vittorie molto diverse, infatti, Lazio-Monza è terminata 5-1, grazie ad una rete di Marusic, una doppietta di Pedro, un gol di Taty e un'altro messo a segno da Dele-Bashiru, invece, Venezia-Roma è terminata 0-1, in seguito al rigore concesso alla squadra guidata da Ranieri. Due vittorie diverse con due squadre che rischiano la retrocessione in Serie B, infatti, il Venezia è in 19a posizione mentre il Monza è al 20° posto.

La stagione della Lazio

La squadra biancoceleste ha condotto una stagione caratterizzata da alti e bassi, tuttavia, al momento è al 4° posto nella classifica di Serie A, posizione ottenuta grazie a 14 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. In Europa League, invece, la storia è molto diversa, infatti, la Lazio, in 8 partite disputate ottenuto 6 vittorie, un pareggio ed una sconfitta, un ottimo risultato che ha permesso alla squadra di mantenere la 1a posizione sin dalla prima giornata e, di conseguenza, classificarsi direttamente agli ottavi di finale. In Coppa Italia, invece, i biancocelesti sono riusciti a sconfiggere il Napoli ma il 25 febbraio dovranno fare i conti con l'Inter.

La stagione della Roma

La stagione 24/25 non è stata una delle migliori per la Roma, infatti, nel campionato di Serie A ha totalizzato 8 scofitte, 7 pareggi e 9 vittorie, numeri che l'hanno condotta ad occupare la 9a posizione in classifica, con un totale di 34 punti. In Europa League la storia non è molto diversa, infatti, in seguito a 2 sconfitte, 3 pareggi e 3 vittorie, i giallorossi non sono riusciti a classificarsi agli ottavi di finale e dovranno lottare contro il FC Porto ai play-off, incontro programmato per il 13 febbraio. In Coppa Italia, invece, dopo aver sconfitto la Sampdoria, la squadra di Ranieri è caduta contro il Milan.