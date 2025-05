Empoli-Lazio: il commento del Ds Fabiani dalla vittoria all'eliminazione dall' Europa League

Le aquile sono riuscite a sconfiggere l'Empoli, merito del pallone mandato in rete dall'attaccante Boulaye Dia all'inizio del primo tempo, e grazie a questo risultato la Lazio ha potuto scalare la classifica e andare ad occupare il 4° posto. In merito alla vittoria il Direttore sportivo Angelo Fabiani ai microfoni di Lazio Style Channel.

L'esultanza di Dia al momento del gol

Angelo Fabiani a Lazio Style Channel

Sulla vittoria contro in Lazio-Empoli

Questo Campionato ci ha insegnato che sono tutte partite complicate però bene o male questa squadra, questi ragazzi, il mister, sanno sempre rialzarsi. Oggi era difficilissimo, su un campo dove si giocavano la salvezza e credo che tutti, dallo staff tecnico ai giocatori, hanno risposto presente, senza farsi influenzare da questioni esterne che pure erano tese. Noi non ci facciamo influenzare da questi ignobili soggetti che si dovrebbero semplicemente vergognare, ma lo dico anche a tutela e a difesa del patrimonio della Lazio che è custodito da migliaia e migliaia di tifosi, di bambini e queste cose non vanno bene, se c'è qualcosa si va in tribunale, si va dai carabinieri, non si butta lì un qualcosa per destabilizzare la serenità di uno spogliatoio che si sta giocando un qualcosa di importante.

Sulle questioni esterne

Ha paura chi ha commesso un qualcosa per cui noi non abbiamo paura perché non abbiamo commesso nulla e quindi abbiamo conservato la lucidità, la serenità. Oggi a tavolo il mister ha detto che siamo carichi come non mai, per cui questi sono segnali che un dirigente, che una società, che una tifoseria intera si vuole sentir dire. Ci mancherebbe altro che ci facciamo condizionare da nefandezze, da cose brutte che offendono noi, i tifosi, un'intera comunità, questo non va bene e per questo ne risponderanno le sedie opportune perché basta giocare con le parole.

Sulla partita

Questo concetto di applicazione, di attaccamento, lo facciamo anche per l'intera comunità laziale, per tutti i tifosi, per la società nel senso più ampio che va dal cuoco al giardiniere, per cui abbiamo questa responsabilità, ce la sentiamo addosso, ce l'abbiamo proprio nel sangue, per cui conserviamo sempre la solita lucidità. Anche i giocatori, lo staff tecnico conservano questa mentalità vincente, poi purtroppo il calcio è strano.

Sull'eliminazione dell'Europa League

Ci è dispiaciuto uscire dall'Europa a seguito dei calci di rigore ma anche lì ne ho sentite tante su chi voleva battere i rigori e su chi non li voleva battere, tutte stupidaggini. Chi fa comunicazione dovrebbe prestare attenzione oppure chi si diverte sui social deve fare attenzione a quello che dice, perché poi certe parole pesano come un macigno, gli mando un messaggio “Possono anche continuare a farlo ma si mettono bene in testa che a noi non ci scalfiscono, noi andiamo avanti per la nostra strada, siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo per cui va bene così”.

