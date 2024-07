Crystal Palace, ufficiale l'arrivo di Kamada: il comunicato

Il Crystal Palace ha finalizzato l'acquisizione del calciatore giapponese Daichi Kamada, firmando con lui un contratto della durata di due anni, in attesa dell'approvazione internazionale. Attraverso un comunicato del propri sito web e i canali social ufficiali, il club inglese ha reso nota l'acquisto del giapponese ex Lazio.

"Sono entusiasta di entrare a far parte del Crystal Palace e di lavorare nuovamente con Oliver, che è un allenatore che conosco bene. Non vedo l'ora di mettermi alla prova in Premier League e spero che io e il club possiamo raggiungere tutti i nostri obiettivi insieme".