Il Barcellona vola ai quarti di Champions: 3-1 al Benfica

Il Barcellona è la prima squadra a qualificarsi per i quarti di finale della Champions League 2024-2025. I Blaugrana hanno sconfitto il Benfica con un 3-1, confermando così la vittoria per 1-0 ottenuta una settimana fa in trasferta a Lisbona. Una vittoria importante, arrivata dopo una settimana difficile per la squadra, segnata dalla tragica morte del medico del club, che ha profondamente scosso l’ambiente.

I protagonisti della serata

I riflettori sono stati puntati soprattutto su Raphinha, autore di una doppietta che ha permesso al Barcellona di mettere in cassaforte il passaggio del turno. Il primo gol è arrivato al minuto 11, con l’attaccante brasiliano che ha sfruttato un assist spettacolare di Lamine Yamal, il quale ha mostrato ancora una volta il suo talento straordinario con una finta che ha ingannato due difensori avversari. Yamal, non ancora 18 anni, ha poi contribuito al secondo gol della partita, segnando una rete splendida al 27’ che ha riportato il Barcellona in vantaggio dopo il pareggio del Benfica. Il difensore argentino Nicolás Otamendi aveva infatti pareggiato per i portoghesi al 13’, approfittando di una deviazione involontaria di Lewandowski su un corner. Tuttavia, Yamal ha rapidamente riportato i suoi in vantaggio con un sinistro perfetto all’incrocio dei pali.

Depositphotos

La doppietta di Raphinha e la chiusura del match

Nel finale del primo tempo, Raphinha ha siglato il suo secondo gol della serata al 42’, mettendo a segno un contrattacco fulminante in cui ha ricevuto un passaggio preciso da Balde, chiudendo di fatto la partita con un gol che ha praticamente blindato il passaggio ai quarti di finale.

Un Benfica senza forze per reagire

Nonostante il cambio di approccio nella ripresa e l’ingresso di Belotti al 70’, il Benfica non è riuscito a riaprire il match. La squadra portoghese, pur lottando, non ha mai messo in difficoltà il Barcellona, che ha gestito la partita senza particolari affanni.

Prossimo avversario: Borussia Dortmund o Lille

Con questa vittoria, il Barcellona è pronto a sfidare la vincente del confronto tra Borussia Dortmund e Lille, che si affronteranno domani in Francia dopo il pareggio per 1-1 dell’andata in Germania. Una qualificazione che arriva anche come risposta a un momento difficile, con la squadra che ha saputo reagire con forza e determinazione.