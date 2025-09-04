Sinner travolge Musetti in tre set

Sinner domina Musetti

Un uomo in missione e un messaggio inequivocabile: niente favori. Nemmeno ai connazionali. Solo lezioni da dare. Jannik Sinner supera Lorenzo Musetti, domina il primo derby italiano nei quarti di uno Slam e raggiunge di nuovo la semifinale allo US Open. Il numero uno al mondo prosegue sulla scia degli ottavi contro Aleksandr Bublik e piega il carrarino con il punteggio di 6-1 6-4 6-2. Durata: due ore precise. L’altoatesino conferma ancora la sua superiorità nei derby collezionando la 16ª vittoria su 16 incontri nel circuito maggiore, la terza contro Musetti. Sinner prosegue così la sua corsa verso la difesa del titolo a New York e della prima posizione mondiale, e ora affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, vittorioso nel suo quarto sull’australiano Alex De Minaur per 4-6 7-6 7-5 7-6. Il nordamericano è avanti 2-1 nei precedenti, ma l’ultimo (poche settimane fa, nei quarti del Masters 1000 di Cincinnati) è stato vinto dall’azzurro per 6-0 6-2.