Lazio, arrivano i primi rinforzi per le aquile: ecco chi ha recuperato il Comandante
Il comandante Maurizio sarri può finalmente schierare in campo due biancocelesti che erano disponibili, ecco di chi si tratta
Lazio, due aquile di nuovo in gruppo
Buone notizie per il comandante Maurizio Sarri, due rinforzi stanno arrivando a dare una mano a riportare le aquile a volare e si tratta dell'esterno Gustav Isaksen e del difensore centrale Alessio Romagnoli, il primo fermato dalla mononucleosi e dal lungo piano di guarigione mentre il secondo indisponibile a causa delle due giornate di squalifica rimediate in Lazio-Lecce dello scorso anno. Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, i due calciatori possono finalmente tornare in gruppo e le gerarchie possono essere ristabilite, infatti, il tecnico può di nuovo schierare in campo il numero 13 e l'ex Midtjylland al posto di Oliver Provstgaard e di Matteo Cancellieri, che hanno giocato sin dal primo minuto nelle due partite di Campionato, in occasione dell'incontro del 14 settembre contro il Sassuolo.
Il punto su Patric e Vecino
L'esterno biancoceleste non è l'unico ad essere ancora disponibile, infatti, anche Matias Vecino e Patric non possono ancora essere schierati dal Comandante. Per quanto riguarda l'ex Inter, è un fastidio alla coscia sinistra, che nella stagione passata gli aveva impedito di scendere in campo da fine novembre a inizio marzo, a tenerlo ancora fuori dalla lista dei convocati, mentre il numero 4, dopo la riabilitazione in seguito all'operazione alla caviglia destra effettuata a marzo, si è fermato nuovamente a causa di una lesione di medio grado al retto femorale della coscia sinistra ma dovrebbe rientrare in tempo per l'incontro con il Sassuolo, in programma il 14 settembre.