Lazio, arrivano i primi rinforzi per le aquile: ecco chi ha recuperato il Comandante

Lazio, due aquile di nuovo in gruppo

Buone notizie per il comandante Maurizio Sarri, due rinforzi stanno arrivando a dare una mano a riportare le aquile a volare e si tratta dell'esterno Gustav Isaksen e del difensore centrale Alessio Romagnoli, il primo fermato dalla mononucleosi e dal lungo piano di guarigione mentre il secondo indisponibile a causa delle due giornate di squalifica rimediate in Lazio-Lecce dello scorso anno. Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, i due calciatori possono finalmente tornare in gruppo e le gerarchie possono essere ristabilite, infatti, il tecnico può di nuovo schierare in campo il numero 13 e l'ex Midtjylland al posto di Oliver Provstgaard e di Matteo Cancellieri, che hanno giocato sin dal primo minuto nelle due partite di Campionato, in occasione dell'incontro del 14 settembre contro il Sassuolo.

Il punto su Patric e Vecino

L'esterno biancoceleste non è l'unico ad essere ancora disponibile, infatti, anche Matias Vecino e Patric non possono ancora essere schierati dal Comandante. Per quanto riguarda l'ex Inter, è un fastidio alla coscia sinistra, che nella stagione passata gli aveva impedito di scendere in campo da fine novembre a inizio marzo, a tenerlo ancora fuori dalla lista dei convocati, mentre il numero 4, dopo la riabilitazione in seguito all'operazione alla caviglia destra effettuata a marzo, si è fermato nuovamente a causa di una lesione di medio grado al retto femorale della coscia sinistra ma dovrebbe rientrare in tempo per l'incontro con il Sassuolo, in programma il 14 settembre.