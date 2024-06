Lazio Recap: Immobile raggiunge i 200 gol con l'aquila sul petto contro il Feyenoord

Sono già passati sette mesi da Lazio-Feyenoord 1-0 targato Immobile: quel match, ai fini del girone di Champions che comprendeva anche Atletico Madrid e Celtic, si rivelò decisivo per la qualificazione agli ottavi e al superamento del girone.

Circa dieci giorni prima, esattamente il 25 ottobre 2023, la Lazio cadeva sotto i colpi degli olandesi al De Kuip per 3-1, venendo surclassata sotto ogni aspetto: proprio in quella partita, Stengs, un serio obiettivo per il calciomercato della Lazio, sfornò una prestazione incredibile fornendo anche un assist. I gol furono di Zerrouki e Gimenez (doppietta).

Lazio-Fayenoord e il 200° gol di Immobile

All'Olimpico, però, la musica cambiò. La partita stava vivendo un momento di stasi, con il risultato fisso sullo 0-0 e uno stadio intero che incitava i propri beniamini biancocelesti. L'ambiente, quella sera, era davvero caldo e il tifo a tratti assordante. Proprio sul finire del primo tempo, Felipe Anderson intravide un buco clamoroso lasciato scoperto dalla squadra di Rotterdam e decise di alzare lo sguardo per mandare in profondità Immobile, facendo saltare tutta la linea di pressione e spedendolo a tu per tu con il portiere con un semplice scavetto. Il numero 17, con una finta di corpo, saltò il portiere e, da posizione molto defilata, la insaccò sotto la Curva Nord a porta vuota. L'Olimpico divenne una bolgia ed esplose al 200° gol in maglia Lazio di Immobile, un gol storico che sicuramente ricorderà per tutta la vita: quella rete gli valse anche il premio MVP della partita.

Fraioli

Immobile fa 200: il ricordo della Lazio

Attraverso un video pubblicato sui propri canali social, la Lazio ha voluto ricordare questo momento storico facendo rivedere il momento in cui, al 200° gol di Ciro in maglia Lazio, l'Olimpico esplose in una bolgia.