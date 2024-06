Giordano sulla Nazionale azzurra: "Girone equilibrato. Zaccagni lo vedo meglio di Chiesa se..."

Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, l'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano ha condiviso il suo pensiero in merito all'Europeo ormai alle porte: domani, Germania-Scozia, darà ufficialmente il via al torneo. La nazionale azzurra invece, è pronta a scendere in campo sabato contro l'Albania alle ore 21. Nel girone dell'Italia sono inoltre presenti altre due nazionali molto ostiche: la Croazia e la Spagna.

Il pensiero di Giordano sulla Nazionale

Secondo Giordano, affrontare subito l'Albania, che rappresenta sulla carta la squadra più abbordabile del girone, potrebbe portare effetti opposti, mettendo la nazionale di Spalletti nella posizione di dover vincere obbligatoriamente. L'ex bomber ha poi aggiunto un pensiero su Zaccagni, unico biancoceleste a essere convocato per l'Europeo insieme a Hysaj. Per Giordano, Mattia Zaccagni rappresenta un jolly molto valido per Spalletti, e per alcuni tratti potrebbe essere anche più determinante di Chiesa, l'uomo in più di Euro 2020 che trascinò gli azzurri alla vittoria finale.

Giordano: “Il girone dell'Italia, l'Albania e il ruolo Zaccagni: vi dico tutto”