Lazio il capitolo terzini è tutto da scrivere tra presente e futuro

Terminati i dubbi su chi sarà il futuro allenatore della Lazio, Lotito e Fabiani dovranno ora intraprendere un percorso per costruire una rosa adeguata al “progetto” che si vorrà seguire. In questo processo ci auguriamo che Baroni abbia voce in capitolo, quantomeno per indicare i punti in cui migliorare la rosa.

Un blocco a cui la Lazio non mette mano da ormai troppo tempo è quello dei terzini: con l'arrivo di Sarri sulla panchina della Lazio si acquistò solamente Hysaj adattando per il resto i giocatori in rosa a disposizione dai tempi di Inzaghi: Marusic, Lazzari e Radu. Nella scorsa stagione nel mercato di gennaio, riacquistandolo poi ad agosto nell'operazione Rovella, si è aggiunto Luca Pellegrini, che ha però convinto a fasi alterne.

La stagione dei terzini della Lazio ed il loro futuro

La stagione ormai conclusasi ha forse più di tutte messo in luce i problemi che la Lazio ha avuto sulle fasce difensive con i terzini che non hanno reso come sperato. Le due coppie sono riuscite a fornire solamente 3 assist tra tutte le competizioni grazie a Lazzari e Pellegrini, mentre Marusic ed Hysaj nel corso di tutta la stagione non ne hanno servito nemmeno uno. Sicuramente in una stagione in cui poco ha funzionato sarebbe stato diffcile eccellere in un ruolo così delicato, ma non si può di certo nascondere la polvere sotto il tappeto: in un periodo di piena rifondazione qualche pensiero nel corso dei mesi di calciomercato andrà fatto anche su questo reparto.

Come è ovvio sarà Marco Baroni a decidere su quali terzini puntare giudicandoli nel corso del ritiro ad Auronzo di Cadore, ma al di là del mercato in uscita (Hysaj è sul mercato e ci sono sirene arabe per Marusic), Fabiani da quanto filtra si sta già muovendo.

Fabiani Fraioli

I terzini che circolano in orbita Lazio

Uno dei candidati principali per rinforzare la fascia difensiva sinistra è Juan Cabal, terzino sinistro classe 2001 del Verona, che potrebbe essere inserito nell'affare Noslin. Per il terzino colombiano quest'anno sono state 22 le presenze in Serie A di cui 17 da titolare.

Negli ultimi giorni si è fatto il nome anche di Rafa Obrador, terzino sinistro del Real Madrid Castiglia classe 2004, quest'anno per lui 34 presenze e 4 assist in Primera Federacion. Per lo spagnolo potrebbe essere intavolata una trattativa stile Mario Gila.