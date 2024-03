Biancocelesti in nazionale: altra vittoria per Marusic, campo per Isaksen

Mancano poco più di due giorni al ritorno in campionato della Lazio, che all'esordio di Tudor sulla panchina biancoceleste affronterà la Juventus di Massimiliano Allegri. In questi primi dieci giorni di lavoro il tecnico croato ha da subito cercato nuove soluzioni dal punto di vista tattico, in attesa di capire quale sarà poi il modulo utilizzato già dalla sfida di sabato. Per la prima parte di questa sosta il tecnico ha dovuto fare a meno di diverse pedine, impegnate nei vari appuntamenti con le proprie nazionali. Dopo aver tracciato un bilancio delle varie partite giocate, andiamo a vedere come sono andati gli altri appuntamenti dei calciatori biancocelesti coinvolti in giro per il mondo.

Dopo la sconfitta per 0-3 rimediata contro il Cile, lo scorso lunedì l'Albania di Hysaj è tornata in campo nell'amichevole che l'ha vista impegnata contro la Svezia. A decidere la sfida è stata una rete di Nilsson, che ha regalato il vantaggio ai suoi sfruttando al meglio l'assist di Kulusevski. Il terzino biancoceleste ha fatto il proprio ingresso in campo ha poco più di un quarto d'ora dalla fine, prendendo il posto di Balliu. Dopo il successo per 2-0 ottenuto dal Montenegro contro la Bielorussia, la nazionale di Adam Marusic si è ripetuta lo scorso lunedì, battendo per 1-0 la Macedonia del nord di Elmas: decisivo allo scadere del primo tempo il gol di Jovetic. Partito inizialmente in panchina, Marusic è entrato in campo al minuto 60’, prendendo il posto di Jovovic, dando un contributo importante nel mantenimento del vantaggio fino al fischio finale del match.

Soddisfazione importante anche per Gustav Isaksen, che dopo non aver preso parte allo zero a zero tra Danimarca e Svizzera dello scorso sabato, ha fatto il suo ingresso in campo al minuto 59’ nel successo ottenuto per 2-0 dai suoi contro il Far Oer: decisive le reti di Hojbjerg e Daramy. A trovare spazio con la maglia della propria nazionale è stato anche Guendouzi, convocato in extremis al posto di Griezmann. Il centrocampista ex Marsiglia ho preso parte alla sfida casalinga contro il Cile, subentrando allo scadere del primo tempo al posto dell'infortunato Camavinga. Poco più di un tempo per lui, nel successo dei vice campioni del mondo ai danni della selezione sudamericana. Dopo il vantaggio firmato da Nunez, Mbappe e compagni hanno ribaltato la sfida, grazie ai gol di Fofana, Kolo Muani e Giroud, rispondendo dopo il netto 0-2 subito dalla Germania pochi giorni prima.