CdS | Noslin sfida Castellanos: ecco gli obbiettivi dell'olandese

Quello di Ciro Immobile è ormai sollo un lontano ricordo, un vuoto che i due attuali attaccanti nella rosa della Lazio dovranno colmare. Noslin, con la sua giovane età, tenterà di non fa rimpiaggere i gol del bomber, anche si tratta di una sfida ardua.

Gli obbietitvi e il ballottaggio con Castellanos

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il primo obiettivo dell'olandese è raggiungere la doppia cifra. Ha iniziato e concluso la scorsa stagione segnando e cercherà di ripetersi anche in questa. Dieci gol rappresentano il primo bonus previsto dal contratto, con altri premi fissati al raggiungimento di 15 e poi 20 reti. Ma non si tratta solo di segnare: un altro obiettivo per il numero quattordici biancoceleste è vincere il ballottaggio con Castellanos per il ruolo di centravanti.