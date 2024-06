Panchina Udinese, nuovo allenatore a sorpresa per il post-Cannavaro

Dopo non aver confermato Cannavaro sulla panchina friulana, la famiglia Pozzo ha scelto: sarà Kosta Runjaic a guidare i bianconeri dalla prossima stagione.

Depositphotos

Runjaic all'Udinese: chi è il nuovo tecnico dei friulani

Tedesco ma di nascita austriaca, Runjaic ha recentemente trascorso due anni positivi al Legia Varsavia, dove ha conquistato una Coppa e una Supercoppa Polacca grazie al suo calcio offensivo. Prima di questa esperienza, ha allenato principalmente in Zweite Bundesliga (la Serie B tedesca), guidando squadre come Kaiserslautern e Monaco 1860, oltre a un quinquennio al Pogon Stettino in Polonia. La scelta di Pozzo di puntare su Runjaic è sorprendente quanto rischiosa. L'Udinese si è salvata per il rotto della cuffia all'ultima giornata di campionato, e nonostante ciò, la società ha deciso di interrompere i rapporti con Cannavaro. Ora toccherà a Runjaic garantire una stagione tranquilla all'Udinese, con molta curiosità di vedere come si adatterà il tedesco alla Serie A, rappresentando comunque una grande incognita.