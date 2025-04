Parolo ricorda Suor Paola: "Aveva una grande passione. Un piacere servire alla sua mensa"

Nella trasmissione radiofonica “Quelli che…” in onda su Radiosei, Marco Parolo, ex centrocampista biancoceleste, è intervenuto in ricordo di Suor Paola, scomparsa ieri sera all'età di 77 anni.

La cosa bella che mi piace ricordare di Suor Paola è quanto dava per gli altri e per i ragazzi più bisognosi. Quando partecipavo alle sue iniziative non potevi che essere spinto a metterti a totale disposizione. Magari anche servendo a mensa per persone più sfortunate. Era un passaggio naturale che sentivi di fare per rendere tutto anche più divertente. Suor Paola dava un servizio importantissimo, non si poteva non essere colpiti e spinti a partecipare ulteriormente.