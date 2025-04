Due ragazzi in scooter invadono lo stadio Maradona di notte

Una notte fuori dagli schemi al Diego Armando Maradona. Due giovani ragazzi si sono introdotti illegalmente nello stadio partenopeo a bordo di uno scooter, riprendendo l’intera impresa in un video che, in poche ore, ha fatto il giro del web.

La frase provocatoria

Le immagini mostrano i due ragazzi mentre percorrono in motorino la pista d’atletica che circonda il campo da gioco, ridendo e urlando frasi provocatorie. In una di queste si sente distintamente: “De Laurentiis, indovina il numero di targa!”, chiaro riferimento al presidente del Napoli, già nel mirino della tifoseria in diverse occasioni.

Un’irruzione tra goliardia e illegalità

L’episodio, per quanto goliardico, solleva dubbi sulla sicurezza dello stadio. Non è ancora chiaro come i due siano riusciti ad accedere all’impianto, ma il gesto rischia di costare caro: le autorità stanno già esaminando il filmato per identificare i responsabili, mentre dal club si attende una presa di posizione ufficiale.

Il video impazza online: tra like, polemiche e ironia

Sui social il video è diventato virale, generando reazioni contrastanti tra chi ironizza sulla bravata e chi invece ne denuncia la pericolosità e l’irresponsabilità. L’episodio riaccende anche il dibattito sulla gestione degli stadi e la sicurezza interna fuori dagli orari delle partite.