Infantino in San Pietro: “una partita per il Papa”

CITTÀ DEL VATICANO – Come riportato da Sportmediaset, il presidente della FIFA Gianni Infantino si è unito al cordoglio globale per la scomparsa del Pontefice, partecipando questa mattina alla cerimonia in Piazza San Pietro. Un momento di raccoglimento, ma anche di riflessione sull'eredità spirituale e sociale lasciata dal Santo Padre.

Il mondo si ferma per un uomo che ha unito

"Il mondo si è riunito oggi per lui e forse è questo il messaggio più importante", ha dichiarato Infantino ai microfoni, sottolineando il potere universale di un messaggio di pace e fratellanza che ha saputo travalicare i confini della fede. In prima linea tra le delegazioni internazionali, il numero uno del calcio mondiale ha voluto portare un simbolo di vicinanza da parte di un mondo, quello dello sport, che il Pontefice ha sempre guardato con interesse e rispetto.

papa francesco

Un tributo attraverso lo sport: il calcio risponde presente

Nel suo discorso, Infantino ha annunciato l’organizzazione di una partita commemorativa a settembre: “Faremo una partita per i bambini in suo onore, unendo le più grandi leggende del calcio per onorare il suo ricordo ed unire tutti.” L’evento avrà un valore simbolico e benefico, con l'obiettivo di continuare a promuovere il messaggio di solidarietà che il Pontefice ha costantemente trasmesso durante il suo pontificato.

Un’eredità che va oltre la religione

Il calcio, linguaggio universale capace di abbattere barriere, si fa veicolo di un’eredità morale che va oltre il credo religioso. Infantino ha sottolineato come la figura del Papa abbia saputo unire i popoli attraverso l’ascolto, la comprensione e l’empatia: “Questo è il suo messaggio più importante”. Il match previsto per settembre non sarà solo una celebrazione, ma un’azione concreta per i più piccoli, in linea con l’attenzione costante del Pontefice verso le nuove generazioni.