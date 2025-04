La lista degli svincolati della prossima estate è impressionante

Il calciomercato è uno di quei rari temi, nel mondo del calcio, che non si placa mai. La stagione calcistica sta giungendo al termine e molti club, nonostante abbiano tanto ancora in ballo, già programmano il futuro analizzando eventuali cessioni ed ipotetici acquisti da immettere nelle rose.

La lista degli svincolati è ben nota non solo nel mondo del giornalismo sportivo ma anche sulle scrivanie dei direttori sportivi che sono alla caccia di qualche affare o di qualche big in scadenza da poter portarsi a casa a parametro zero.

Nella pagina successiva la lista degli svincolati dal primo luglio