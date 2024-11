Eurorivali | Il Porto vince ancora: ora la sfida contro la Lazio

Il Porto conferma sempre di più il secondo posto in classifica in Primeira Liga, i Dragoes grazie alla vittoria casalinga contro l'Estoril Praia, terminata 4-0, raggiungono la nona vittoria in dieci giornate. L'unica sconfitta è arrivata proprio contro la capolista in campionato, lo Sporting Lisboa, da cui i biancoblu restano a sole tre lunghezze di distanza. La squadra di Vitor Bruno sarà impegnata giovedì 7 novembre alle 21:00 all'Olimpico di Roma contro la Lazio di Baroni per la quarta giornata di Europa League.

Porto-Estoril Praia: il match

Altra vittoria fondamentale per il Porto di Vitor Bruno che, con questo nuovo successo casalingo, raggiunge 27 lunghezze in Primeira Liga con il secondo miglior attacco in campionato, dopo solo lo Sporting. Terminata 4-0, i Dragoes hanno dominato la partita contro l'Estoril Praia, grazie alle reti di Namaso, Pepe, e alla doppietta di Galeno. I biancocelesti non dovranno sottovalutare il Porto, squadra con un gioco particolarmente offensivo e con il goal facile, per cui il reparto difensivo di Baroni dovrà fare particolare attenzione. Nonostante la Lazio sia attualmente la capolista nella maxi classifica di Europa League dovrà trasformare l'entusiasmo delle ultime vittorie in voglia di confermare gli ottimi risultati in campionato e nella coppa europea.

Il cammino del Porto in Europa League

Il Porto è attualmente al quindicesimo posto in Europa League con quattro punti in classifica, frutto di una sconfitta contro il Bodo Glimt all'esordio stagionale, un pareggio contro il Manchester United e una vittoria contro l'Hoffenheim nell'ultima giornata. Un cammino altalenante per i ragazzi di Vitor Bruno che cercheranno nel match contro la Lazio di conquistare punti utili per salire in classifica.