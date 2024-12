Lazio, il momento di Dele-Bashiru: a Lecce la sua occasione

Dele-Bashiru pronto a mostrare il suo valore

Dele-Bashiru è pronto a dare il massimo dopo un periodo di adattamento iniziale. Arrivato dalla Turchia con solo un anno di esperienza da professionista, ha trascorso i primi mesi nella Capitale abituandosi al nuovo contesto. Ora, però, sta emergendo come interno-mezzala, ruolo in cui l’allenatore Baroni ha deciso di sfruttare la sua imponente fisicità. Con pazienza ha atteso questa opportunità e ora è determinato a non sprecarla.

Una grande opportunità in vista

Chiamato a dimostrare il suo valore in competizioni importanti come Coppa Italia, campionato ed Europa League, Dele-Bashiru ha conquistato la fiducia di Baroni e quella dei tifosi, che gli hanno dedicato un coro. Complice l’infortunio di Vecino e il lento rientro di Castrovilli, il nigeriano avrà molto spazio nelle prossime partite. Il match contro il Lecce sarà il primo banco di prova, con una curiosità: i salentini avevano cercato di acquistarlo dall’Hatayspor, ma si sono tirati indietro di fronte alla richiesta di 10 milioni di euro. Ora, Dele-Bashiru è pronto a dimostrare alla sua Lazio che vale ogni centesimo.