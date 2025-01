Lazio, ancora dubbi sulle condizioni di Patric: il rischio dell’operazione

Giovedì la Lazio riprenderà il cammino in Europa League dopo più di un mese di stop. L’ultimo mezzo disputato è stato quello della meravigliosa vittoria in casa dell’Ajax, gli uomini dei baroni di Prando ripetere le ottime prestazioni europee fatte finora per Mantenere il primo posto nella speciale classifica a 36 squadre di quest’anno, ma soprattutto per dimostrare di poter davvero andare avanti in una competizione che rappresenterebbe un sogno e un’aspirazione enorme per calciatori e tifosi. Il ritorno alla vittoria, la prima del 2025, di domenica contro il Verona fa sperare, di nuovo, in una squadra compatta, coesa e brillante. È proprio questa la prestazione che ci si aspetta giovedì, nonostante la costante preoccupante degli assenti.

Lazio, quanti assenti! La situazione per Patric

La Lazio giovedì, tra infortunati e fuori lista, dovrà fare a meno di nove giocatori, uno fra tutti Patric che, insieme a Vecino, è uno dei lungodegenti più preoccupanti di questo periodo. Il suo ritorno in campo è ancora molto incerto. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero ieri lo spagnolo è tornato a Formello e ha lavorato da solo in palestra, sicuramente non correrà fino a venerdì ma servirà un controllo più approfondito per capire se la terapia conservativa sta facendo l’effetto speratoal malleolo. In alternativa, non è esclusa la possibilità di sottoporre il giocatore ad un intervento dopo il quale, eventualmente, andrebbero valutati nuovi tempi di recupero. La speranza principale è che la stagione dello spagnolo non si possa considerare già finita a gennaio a causa dell’ispessimento al tendine del malleolo rimediato a fine dicembre contro l’Atalanta. La Lazio non può contare su molti centrali (soltanto Romagnoli, Gila e Gigot), anche per questo la società auspica ad un ritorno di Patric in campo.

