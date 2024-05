FORMELLO - La Lazio torna in campo: breve faccia a faccia fra Tudor e squadra

Toni pacati

Il confronto tanto atteso è avvenuto con toni sereni, ha parlato Igor Tudor con la squadra ad ascoltarlo. Nessuno scontro, poche semplici parole per chiarire che quanto visto a Monza non è accettabile per una squadra come la Lazio che ambisce a certi livelli. Comincia quindi la settimana a Formello che porterà alla sfida contro l'Empoli, importante per consolidare il settimo posto e celebrare i cinquanta anni dal primo scudetto della Banda Maestrelli.

Infermeria

Assente Mario Gila, il difensore spagnolo è ancora ai box per il problema muscolare che lo ha messo ko contro la Juventus in Coppa Italia. Dovrà svolgere ulteriori accertamenti prima del via libera per tornare ad allenarsi con l'Inter nel mirino. Non si sono visti in campo nemmeno Luigi Sepe e Niccolò Casale, semplice gestione delle energie per entrambi. Domani scatteranno le prime prove tattiche e si comincerà a capire quali idee ha Tudor per la formazione che scenderà sul terreno di gioco contro gli uomini di Davide Nicola.