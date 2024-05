Open days Accademia Lazio Calcio a 5 Under 15: tutte le info

L'accademia Lazio C5 ti aspetta per far parte della squadra biancoceleste Elite Under 15. Per tutti i ragazzi appassionati del futsal nati tra il 2010 e il 2011, è possibile partecipare all'evento organizzato dall'Accademia laziale: il 7, il 14 e il 21 maggio, presso il Centro Sportivo M.Magnani in Via Gregoraci 104, sono stati allestiti degli Open Days dalle ore 15:00 alle 17:00 per mostrare da vicino l'universo del calcio a 5 e per non perdere l'opportunità di far parte della squadra biancoceleste Elite Under 15. Per info e prenotazioni contattare il numero telefonico +39 23112101 o scrivere alla mail [email protected].

Di seguito il testo dell'annuncio:

Indossa con orgoglio la maglia della tua squadra!

Open Day Under 15 Elite Accademia Lazio C5!

Ehi ragazzi, è il momento di indossare con orgoglio i colori della tua squadra del cuore! L'Accademia Lazio C5 ti aspetta per far parte della nostra squadra Under 15 Elite!

Date: 7, 14, 21 maggio

Orario: 15:00 - 17:00

Dove: Centro Sportivo M. Magnani

Non perdere l'opportunità di realizzare il tuo sogno e di indossare la maglia che hai sempre desiderato!

Unisciti a noi all'Accademia Lazio C5 e inizia a vivere la tua passione per il futsal al massimo livello!

Sogna in grande e fai il primo passo verso il tuo futuro nel futsal con noi!