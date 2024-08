CorSera | Lazio, e domenica si riparte con 386 gol in meno

Domenica prossima la Lazio inizierà la sua stagione con il primo impegno alle 20:45 allo Stadio Olimpico contro il Venezia.

Ecco alcuni dati e curiosità, riportati dall'edizione romana de Il Corriere della Sera, legati alla partita e alla stagione della Lazio:

2 Campionati consecutivi di Marco Baroni in Serie A

Nel 2022-2023 ha guidato il Lecce, piazzandosi al 16° posto, mentre nel 2023-2024 ha allenato il Verona, chiudendo al 13° posto.

3 Panchine di Baroni alla prima giornata di Serie A

Nel 2017, con il Benevento, Baroni ha perso 2-1 in casa contro la Sampdoria. Nel 2022, con il Lecce, è stato sconfitto dall'Inter con lo stesso punteggio (gol decisivo di Dumfries al 95’). Tuttavia, l'anno scorso, con il Verona, ha ottenuto una vittoria per 1-0 a Empoli.

8 Stagioni consecutive in Europa per la Lazio

Dal 2017-2018 al 2024-2025, la Lazio ha sempre partecipato alle competizioni europee. Il record del club è di 13 partecipazioni consecutive, dal 1993-1994 al 2005-2006.

14 Campionati di fila chiusi dalla Lazio tra le prime 9 in classifica

Questa striscia è ancora aperta e rappresenta un record nella storia del club.

22 Reti segnate da Mattia Zaccagni in maglia biancoceleste

Zaccagni è il 66° miglior marcatore nella storia della Lazio e il miglior attaccante attualmente in rosa.

49 Gol segnati dalla Lazio nello scorso campionato

Si tratta del peggior risultato dal 2009-2010, quando la squadra segnò solo 39 gol.

50 Punti della Lazio nel ranking UEFA

La Lazio, che inizia la stagione 2024-2025 con i risultati delle ultime 4 stagioni, è attualmente al 31° posto nel ranking, la settima squadra tra le italiane.

83 Campionati di Serie A disputati dalla Lazio

Compreso quello che sta per iniziare e quello del 1945-46 a doppio girone.

386 Gol persi dalla Lazio nell'ultimo anno

La squadra ha visto partire o cedere a parametro zero i suoi migliori quattro marcatori in attività: Ciro Immobile (207 gol, primo in assoluto), Sergej Milinkovic-Savic (69 gol, nono), Felipe Anderson (58 gol, quattordicesimo) e Luis Alberto (52 gol, diciassettesimo).