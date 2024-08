Niente Lazio nel futuro di Stengs: l'olandese è pronto ad approdare in un altro campionato

Non sarà a tinte biancocelesti il futuro di Calvin Stengs, il trequartista olandese in forza al Feyenoord e che più volte è stato cercato da Fabiani durante l'estate.

Calvin Stengs

Per il classe ‘98 infatti, come riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, è stato raggiunto un accordo affinché lasci Rotterdam per trasferirsi al Charlotte Fc, squadra dell’MLS americana. La cifra pattuita dai due club è di all'incirca 8 milioni di dollari; con Stengs invece c'è l'accordo per un contratto quadriennale. Non resta che aspettare gli ultimi passaggi formali con conseguente scambio di documenti e firme sui contratti, ma il giocatore è ormai a un passo dagli States.

Beffa Lazio, Stengs pronto a volare in MLS

Beffata la Lazio, che si è vista sfuggire un obiettivo concreto per “soli” 8 milioni. Il club biancoceleste ha tentennato troppo ad affondare il colpo, indispettendo l'atteggiamento del Feyenoord che sarebbe stato disposto a lasciare partire il talento olandese, ormai voglioso di una nuova esperienza come già ribadito in alcune sue interviste. Il troppo aspettare ha portato a una condizione in cui i biancocelesti sono stati costretti ad abbandonare la pista. Il rimpianto rimane, soprattutto per il prezzo, ma anche per l'esterna necessità di un trequartista di qualità in rosa.

