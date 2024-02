Nota della società in merito alla questione Zarate

La Lazio ha da poco diffuso, attraverso i propri canali ufficiali, un comunicato stampa riguardo delle inesattezze riportate in mattinata da alcuni organi di informazione in merito alla vicenda Zarate. La notizia circolata suggeriva che la Lazio dovesse versare 1,6 milioni di euro alla società londinese Pluriel Limited (agenti di Zarate, all’epoca attaccante dei biancocelesti) per un problema legato allo stipendio dell’argentino risalente alla stagione 2012/13, oltre che a 10mila di spese alla società londinese.

Di seguito la nota del club: