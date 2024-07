EURO2024 | Demiral e Bellingham sanzionati dalla UEFA: il motivo

La UEFA ha annunciato le sanzioni per Merih Demiral e Jude Bellingham, a seguito di gesti fatti durante l'esultanza dei rispettivi gol. Il difensore turco, come riportato nel comunicato, è stato sospeso per due partite a causa del suo 'saluto del lupo', ritenuto

"una violazione dei principi di comportamento adeguato e un uso di eventi sportivi per espressioni non sportive, che ha nuociuto all'immagine del calcio.

Per il calciatore inglese, invece, è stata decisa una sospensione di una giornata, applicabile solo se vi saranno ulteriori infrazioni entro un anno, per un gesto irrispettoso nei confronti dei tifosi durante una partita contro la Slovacchia. A questa sanzione si aggiunge una multa di 30.000 euro per aver infranto le norme di comportamento decoroso.