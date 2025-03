Bodo Glimt-Lazio, zoom sui cartellini: i diffidati

Obiettivo raggiunto per i biancocelesti, passaggio del turno ottenuto. La Lazio esce col sorriso dopo il match di ieri allo stadio Olimpico contro il Viktoria Plzen, tutti possono gioire, è giusto farlo perchè la qualificazione non era così scontata, sopratutto dopo aver visto che gli avversari cechi di qualità ne hanno. Gli uomini di Baroni ieri sera hanno dovuto fare a meno di due pedine importanti a causa di due espulsioni ricevute nella gara di andata. I nomi assenti ieri erano quelli di Rovella e Gigot.

Impossibile non andare a vedere quindi i cartellini sulle spalle dei giocatori della Lazio, per evitare che nel ritorno della partita contro il Bodo Glimt possa mancare nuovamente qualche pezzo grosso. La nota è positiva però, infatti un solo giocatore risulta nella lista dei diffidati per la Lazio.

Un diffidato in difesa

Andiamo ad analizzare la situazione sanzioni disciplinari. Il 10 aprile alle 18:45 i capitolini dovranno affrontare la gara contro il Bodo Glimt, in trasferta al Aspmyra Stadion. Servirà un'altra prova di carattere degli uomini di Baroni, ma anche di attenzione e in particolare ai cartellini. Rovella salterà la gara d'andata per il rosso rimediato a Plzen e le due giornate di squalifiche inflitte. Patric è l'unico diffidato, se dovesse essere ammonito dovrà scontare la squalifica e dunque, saltare il ritorno all'Olimpico il 17 alle 21.

Gli altri giocatori con i cartellini sulle spalle

I cartellini per gli uomini di Baroni sono tanti e spalmati di conseguenza su tanti giocatori ma nessuno è diffidato al momento. Ecco la lista e la situazione: Gila, Guendouzi, Isaksen, Romagnoli, Tchaouna e Vecino sono fermi a due ammonizioni. In caso di giallo in Norvegia entrerebbero in diffida, ma ricordiamo che dopo i quarti i cartellini accumulati vengono azzerati. Cambia la regola in caso di squalifica perché questa non si azzera e così, se dovessero essere sanzionati in entrambe le gare contro i norvegesi e la Lazio passare il turno, salterebbero l'andata della semifinale (in poche parole i sei biancocelesti devono evitare di ricevere due gialli nelle due gare dei quarti per essere certi di non essere squalificati).