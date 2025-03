Ecco la top 11 dei ritorni di Europa League: c'è un laziale

Da poche ore è stata scritta la parola fine agli ottavi di finale di Europa League. Delle due italiane che erano rimaste in gara, Lazio e Roma, solo i biancocelesti si sono conquistati il passaggio del turno collezionando contro il Viktoria Plzen una vittoria per 1-2 all'andata, in trasferta e un pareggio per 1-1 nel ritorno giocato allo stadio Olimpico.

Come ogni round che si gioca officialwhoscored ha composto per i fans di calcio la top 11 dei calciatori che meglio hanno fatto in questo ritorno di ottavi di Europa League. I biancocelesti non hanno brillato, hanno sicuramente faticato e nella formazione migliore compare il nome di uno degli uomini di Baroni.

Il difensore laziale nella top 11

Ieri sera allo stadio Olimpico tanti voti non alti nella pagella dei biancocelesti. Nessuno ha brillato davvero ma uno in particolare ha salvato la Lazio dai tempi supplementari ed ha regalato con il suo gol il passaggio del turno ai quarti di finale. Parliamo ovviamente di Alessio Romagnoli che è entrato di diritto nella top 11 di questo round di Europa League. Il difensore laziale tra l'altro viene da una serie di gol importanti che lo sta rendendo particolarmente decisivo. Infatti, anche nelle partita di andare in terra ceca era riuscito a segnare sempre con un colpo di testa.

Il post social con la migliore formazione per intero