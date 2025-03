Alessio Romagnoli si riprende la difesa a suon di gol

Non è più un caso la sua pericolosità offensiva su palle ferme. Alessio Romagnoli sta dimostrando di essere un attaccante aggiunto preziosissimo quando si tratta di calci da fermo da mettere in area di rigore avversaria.

Il centrale difensivo ha inanellato ben tre gol consecutivi. Due con i cechi del Viktoria Plzen ( sia nell'andata che nel ritorno ) e una rete invece in campionato nella partita disputata contro l'Udinese. Numeri importanti che non possono che farlo salire nelle gerarchie della difesa di Marco Baroni.

Le prestazioni al di fuori dei gol

Alessio Romagnoli torna alla ribalta dopo un periodo non proprio positivo con la maglia della Lazio. Il difensore centrale infatti è stato al centro anche di diverse polemiche per degli errori commessi in varie partite. Per il numero 13 torna un pò di serenità adesso, i gol stanno inaspettatamente facendo riscattare il calciatore ed è indiscutibile che sta facendo la differenza.

Gol importantissimi a parte, le prestazioni di Romagnoli stanno migliorando. Gli errori, a volte gravi, che si sono ripetuti nel tempo iniziano a sbiadire e ad essere solo un ricordo. Nelle partite sbaglia poco e gioca in modo pulito facendo il suo.

Giocatore tornato in fiducia

Sappiamo benissimo che nel mondo del calcio la parte psicologica è un fattore molto delicato. Si nota bene in un attaccante quando non segna per un pò e viene risucchiato in un vortice da cui spesso fatica ad uscire, come in un portiere che inanella una serie di papere improvvise nonostante magari un valore tecnico importante e la stessa cosa può accadere anche per un difensore che perde autostima e gioca con una debolezza mentale che influisce sulle prestazioni. Forse è la cosa che può essere capitata a Romagnoli che adesso sembra aver trovato il sorriso in campo e sopratutto l'autostima.