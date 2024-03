Nel pre partita di Lazio-Milan, il difensore biancoceleste Mario Gila è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Quella di stasera è una partita importantissima. I tre punti ci darebbero tantissimo in campionato, ci darebbero tranquillità, anche perché siamo un po' staccati dai posti validi per la Champions. I tre punti di stasera varrebbero come "mezza stagione".