Allenamento con Jannik Sinner a Monte Carlo per Berrettini: risposta alle voci e testa agli US Open

Matteo Berrettini e Jannik Sinner si sono ritrovati a Monte Carlo per una sessione di allenamento, non solo per prepararsi al cemento, ma anche per immortalare un momento chiave del percorso del tennista romano.

Dopo l'ennesimo forfait stagionale, Berrettini ha deciso di reagire in silenzio, senza alimentare polemiche, ma rispondendo con una foto significativa e una frase altrettanto chiara. La decisione di non partecipare al torneo di Cincinnati aveva infatti acceso i riflettori su presunti problemi nella sua carriera. Voci infondate, spazzate via dalla determinazione del campione azzurro, che lavora per tornare protagonista agli US Open, accanto a Sinner. Sotto allo scatto condiviso, Berrettini ha scritto: "Step by step with the best", ovvero “Passo dopo passo con il migliore”.

Berrettini risponde con i fatti: allenamento con Sinner a Monte Carlo

Un messaggio semplice ma diretto, a testimonianza di una ritrovata concentrazione. Per ritrovare forma e lucidità, Berrettini ha scelto di fermarsi, rinunciando a tre tornei, due dei quali vinti dodici mesi fa. E ha detto no anche a Cincinnati (7-18 agosto), dove non sarà in tabellone. La sua assenza ha dato spazio a dubbi e previsioni pessimistiche, ma il classe ’96, ancora giovane e affamato, preferisce rispondere sul campo. La foto con Sinner, e le parole associate, sono la sua dichiarazione d’intenti: ripartire, con calma ma convinzione.

Quando rivedremo Sinner in campo dopo il trionfo a Wimbledon?

Il numero uno al mondo tornerà a giocare proprio a Cincinnati, dal 7 agosto. Dopo aver interrotto la serie negativa contro Alcaraz e aver alzato il suo quarto Slam – il primo lontano dal cemento – l’altoatesino si prepara a una nuova fase della stagione. Il suo obiettivo è chiaro: brillare sul cemento americano, dove si disputeranno gli US Open dal 24 agosto al 7 settembre. Prima di Flushing Meadows, sarà proprio Cincinnati il suo banco di prova.