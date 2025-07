Lazio, ufficiale lo staff tecnico del settore giovanile per la stagione 2025/2026

La S.S. Lazio ha ufficializzato l’organigramma degli allenatori che guideranno le squadre del Settore Giovanile nella stagione 2025/2026. Il club biancoceleste conferma la volontà di puntare su figure legate alla storia laziale, affiancate da tecnici giovani e competenti, con l’obiettivo di continuare a formare talenti da inserire nel calcio professionistico.

L’organigramma Under 18 e 17

Alla guida della Under 18 ci sarà Fabrizio Perrotti, figura di esperienza nel panorama del vivaio biancoceleste. Passando all’Under 17, la panchina sarà affidata a Cristian Daniel Ledesma, ex capitano della Lazio, che prosegue così il suo percorso da tecnico nel club con cui ha scritto pagine importanti da calciatore.

Under 16,15,14

Per la Under 16 è stato scelto Cristiano Lombardi, altro ex giocatore cresciuto nel vivaio e ora impegnato nel formare le nuove leve. L’Under 15 sarà affidata ad Alessio Fazi, mentre per l’Under 14 la società ha nominato due allenatori: Valerio Gualdaroni per il gruppo Nazionale e Edoardo Ragaini per quello Regionale.