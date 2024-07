LAZIO WOMEN | Colombo: "Stiamo lavorando tanto e bene. Il derby…"

La Lazio Women sta preparando la nuova stagione in ritiro a Torgiano (PG). Le ragazze di mister Grassadonia dopo la promozione dalla B si misureranno con le migliori della classe e stanno lavorando per farsi trovare al meglio.

Direttamente dal ritiro sono arrivate le parole di Sofia Colombo, centrocampista biancoceleste, ai giornalisti al seguito della squadra.

Le parole di Sofia Colombo

LazioPress

Il bilancio dei primi giorni di ritiro?

Positivo, sono giorni di lavoro intenso in cui si sta tanto in campo. Sono giorni in cui anche le nuove si stanno integrando, facciamo le serate canto in cui chi è nuovo canta e sta entrando in squadra

Con le tre nuove compagne di reparto come ti stai trovando? C'è qualcuna con cui ti trovi meglio?

Stanno andando bene, Flaminia non la conoscevo ma è stata un innesto positivo per la squadra la stiamo aiutando anche con i movimenti dello scorso anno che per lei sono nuovi. A centrocampo ora siamo in cinque e stiamo lavorando bene, siamo contente.

Prima giornata il derby, la reazione?

Metà squadra già lo sapevo e la reazione è stata di stupore ma puntiamo a far bene.

La competizione con le tue compagne è uno stimolo in più?

Sicuramente, penso sempre che avere competizione sia positivo perché ti permette di dare il massimo?

Il mister è cambiato con la Serie A?

Lo vedo più maturo, lui arrivava dal maschile mentre quest'anno lo vedo molto più col calcio femminile capisce anche meglio come comportarsi e gli allenamenti sono anche molto divertenti nonostante si fatichi.

Si sono perse tante leader, come si sta vivendo?

Abbiamo perso giocatrici importanti per la storia della Lazio femminile ma hanno passato lo scettro ad altre che hanno capito cosa voglia dire esser laziali cercando di tramandarlo alle altre.

La Nazionale?

È un sogno che c'è sempre che accompagna ogni calciatrice, il primo passo penso sia lavorare bene in squadra è tutto una conseguenza.

Le insidie maggiori del derby?

La Roma ha investito prima sul femminile ed è arrivata a certi obiettivi non per niente, gioca la Champions e ha vinto gli ultimi Scudetti sa dunque come comportarsi. Noi siamo la squadra cadetta che sale dalla B e arriva da underdogs, ma non si sa mai. Soprattutto nei derby non si sa mai il risultato.

Quanto è importante mantenere la categoria?

Importantissimo, la categoria è cambiata, è una Serie B che ha cambiato livello ma la Serie A è di un altro livello. È un campionato importante e l'obiettivo è di rimanere nella massima serie, stiamo lavorando per questo ci vorranno magari un paio di mesi ma sono fiduciosa perché con il lavoro del mister faremo vedere del bel calcio.