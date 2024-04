Questa sera è andato in archivio il recupero tra Udinese e Roma. Sono 17 i minuti da recuperare, la posta in palio è alta per entrambe le squadre: i giallorossi per un posto in Champions League mentre per i bianconeri è in ballo la salvezza.

Udinese Roma

Si riparte dal minuto 71' sul punteggio di 1-1. Sono stati i padroni di casa a passare in vantaggio nel primo tempo con un gol di Pereyra, con i giallorossi che nella ripresa hanno pareggiato i conti grazie a un colpo di testa di Lukaku. Quest'oggi è andato in scena il recupero della gara, con l'Udinese che sfiora il vantaggio con Lucca, ma è importante la risposta di Svilar che manda in angolo. Nel finale è la Roma però a trovare il vantaggio: calcio d'angolo ben battuto da Dybala con Cristante che di testa insacca in rete. Vittoria importantissima per i ragazzi di Daniele De Rossi, che con questi 3 punti alimentano le speranze Champions confermando il quinto posto, discorso diverso invece per l'Udinese del neo allenatore Cannavaro che con questa sconfitta avvenuta nei minuti finali resta nelle parti basse della classifica insieme al Frosinone con soli 28 punti. Salvezza sempre più difficile per i bianconeri, che nell'ultimo turno di campionato hanno perso anche lo scontro diretto con il Verona. La Roma invece mantiene il quinto posto valevole per la Champions e domenica dovrà vedersela in casa del Napoli, con un calendario sempre più difficile vista anche l'Europa League che i giallorossi dovranno affrontare